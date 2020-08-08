اللجنة الطبية تنفي إصابة امرأة بـ«كورونا» في الواحات

فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات صحة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بخصوص تسجيل المنطقة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تداول «أخبار غير صحيحة عن إصابة امرأة بالفيروس»، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وبعد خروج النتائج اتضح أن المراة «كانت تعاني ظروفًا صحية عادية فقط لا غير».

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ودعت اللجنة أهالي ومواطني منطقة الواحات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند تناول أي أخبار تتعلق بوباء «كورونا»، وعدم تبني أية معلومات أو أخبار من غير مصدرها المختص.