بلدية طبرق: غلق جميع المصارف غدا الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 05:13 مساء
مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق غلق جميع المصارف، غدًا الأحد، لافتًا إلى عقد اجتماع مهم مع نقابة المصارف والأمن والهلال الأحمر والكشافة لتنظيم فتح المصارف في ظل جائحة «كورونا المستجد».

وقال المجلس التسييري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الإجراء يهدف إلى المحافظة على سلامة الجميع.

 وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل المدينة ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية إلى 59 حالة.

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مساء الجمعة، تعليماته العاجلة إلى الأمن بسرعة إغلاق حدود المدينة الغربية وتحديدًا بوابة عين الغزالة لمدة 24 ساعة. وقال المجلس البلدي طبرق إن تعليمات بوالخطابية جاءت بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد» ببلدية أم الرزم.

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