«البريقة» تستأنف تزويد المحطات بالوقود على مدى 24 ساعة

سيارة نقل وقود تابعة لشركة البريقة تسير بجوار سفينة راسية بأحد الموانئ، 8 أغسطس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استئناف عمليات التوزيع والضخ المباشر وتزويد المحطات على مدى الـ24 ساعة اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت الشركة عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك جاء بعد أن تم أخذ الإذن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لافتة إلى أن الإذن يشمل كذلك التوزيع المباشر لأسطوانات الغاز ومادة الديزل عبر نقاط التوزيع المعلن عنها سابقًا، موضحة أن عمليات التوزيع على مراكز وموزعي الغاز مستمرة.

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وقبل يومين، قالت شركة البريقة إنها تبيع الوقود «ديزل» مباشرة للمواطنين في ساحة كلية البنات بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى أنها ستختار بعض النقاط الأخرى للبيع مباشرة في العاصمة خلال الفترة المقبلة.

سيارات لنقل الغاز تابعة لشركة البريقة، 8 أغسطس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)