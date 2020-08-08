طبرق تتسلم معدات طبية من مؤسسة النفط لمواجهة «كورونا»

مسؤولون في بلدية طبرق مع بعض المعدات الطبية التي وصلت من المؤسسة الوطنية للنفط. (المجلس البلدي طبرق)

تسلمت بلدية طبرق بعض المعدات الطبية لمكافحة جائحة «كورونا» من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.



وأعلنت البلدية، اليوم السبت، أن رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، تسلم المعدات الطبيىة، بحضور مسؤولين في المدينة، التي تحاول الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى طلب عميد البلدية مزيدا من الدعم من قبل إدارة التنمية المستدامة.



وسجلت طبرق خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وحالة وفاة مصابة بالفيروس، أمس الجمعة، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالوباء في المدينة إلى 59 حالة.



قبل ذلك، قرر بوالخطابية تعليماته العاجلة إلى الأمن بسرعة إغلاق حدود المدينة الغربية وتحديدًا بوابة عين الغزالة لمدة 24 ساعة من الآن.