انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للمدارس الليبية في الخارج

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في إحدى اللجان بترهونة العام 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

تبدأ اليوم السبت، امتحانات إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين في المدارس الليبية 34 دولة، وسط إجراءات خاصة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن الإدارة استكملت كل الاجراءات المطلوبة لانطلاق الامتحانات، موضحا أن مكتب التواصل والأعلام في وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أكد على أن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات في الخارج 1990 طالباَ ، منهم 1029طالباَ في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي سيمتحنون أمام 70 لجنة امتحانية.



وفي الشهادة الثانوية، سيمتحن 921 طالبا، من بينهم 853 طالباَ في القسم العلمي سيمتحنون أمام 68 لجنة امتحانية و 68 طالباَ في القسم الأدبي سيمتحنون أمام 26 لجنة امتحانية. وسيصل عدد الساحات التي ستجرى بها هذه الامتحانات 34 دولة من مختلف القارات، حسب مسعود.