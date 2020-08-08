تفاصيل توزيع 200 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 09:11 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صفحة المركز على فيسبوك)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 200 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، وحالة وفاة واحدة في مدينة طبرق، بينما حصلت العاصمة طرابلس على أكبر عدد من الإصابات بواقع 72 حالة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن طرابلس سجلت 63 حالة جديدة من بينها حالة جنسية غير ليبية، وتسع حالات مخالطة.

وفي مدينة الخمس، جرى تسجيل خمس حالات جديدة، وفي صبراتة عشر حالات، وفي ترهونة خمس حالات منها ثلاث مخالطة، واثنتان جديدتان. أما في جنزور فسجلت حالتان جديدتان، والأصابعة سبع حالات، منها واحدة فقط جديدة والباقي مخالطون. وفي باطن الجبل حالة واحدة جديدة.

في الزاوية سجلت 11 حالة، ثماني منها مخالطة، وثلاث جديدة، أما في مصراتة  55 حالة مخالطة بينها حالة أجنبية. وفي بني وليد حالة واحدة جديدة، وفي زليتن سجلت 25 حالة، 16 منها مخالطة وتسع حالات جديدة. وفي طبرق ست حالات كلها جديدة، وكذلك حالة وفاة.

في الوقت ذاته أعلن المركز تسجيل ثماني حالات شفاء بواقع حالة واحدة في زليتن واثنتين في كل من مصراتة وصرمان وثلاث في ترهونة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ انتشار الفيروس في البلاد إلى 5079 حالة، منها 4320 حالة نشطة، و660 متعافيا، و108 حالات وفاة.

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