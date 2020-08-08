«مكافحة الأمراض»: 200 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 8 حالات

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب حالة وفاة، فيما تماثل ثمانية أشخاص للشفاء من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

وقال المركز في بيانه رقم «153» والمنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الجمعة، 1373 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 1173 بينها ثماني حالات شفاء، وإيجابية 200 عينة، فيما توفيت حالة جراء الفيروس.

وتوزعت العينات بواقع 390 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، و220 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة، و115 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن.

علاوة على 96 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الزاوية، و17 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و535 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، و108 وفيات، فيما تعافي 660 شخصًا من الفيروس.