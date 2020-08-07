مستشفى الهواري ببنغازي يستقبل حالتي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الجمعة 07 أغسطس 2020, 10:26 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، استقبال المستشفى حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» اليوم الجمعة.

وقال العريبي في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن إحدى الحالتين تعود لرجل من بنغازي دخل قسم الإيواء، فيما تعود الحالة الأخرى لامرأة من سلوق دخلت أيضًا قسم الإيواء، لافتًا إلى تلقيهما الخدمات الطبية والاحترازية اللازمة من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

واستقبل مستشفى الهواري العام ببنغازي حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مساء أمس الخميس، تعود إحداهما لرجل من بنغازي دخل قسم الإيواء بالمستشفى، والأخرى لرجل من طبرق دخل قسم العناية الفائقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
إردوغان: سنستمر في تطبيق اتفاقاتنا مع ليبيا
ليبيا
الليرة التركية تهبط إلى مستوى متدن تاريخي
اقتصاد
ليبيا تتخطى حاجز الـ400 إصابة بفيروس «كورونا» وحصيلة الوفيات تتجاوز 100
ليبيا
معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
ليبيا
«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام.. وحظر كامل السبت والجمعة من كل أسبوع
ليبيا
«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
البقاء أم الرحيل؟.. أوباميانج يحسم مستقبله مع أرسنال
رياضة عالمية
عقوبات أميركية على الليبيين فيصل الوادي ومصباح محمد ونور الدين ميلود
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة «كوفيد-19» بمركب من الطحالب البحرية