مستشفى الهواري ببنغازي يستقبل حالتي «كورونا»

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، استقبال المستشفى حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» اليوم الجمعة.

وقال العريبي في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن إحدى الحالتين تعود لرجل من بنغازي دخل قسم الإيواء، فيما تعود الحالة الأخرى لامرأة من سلوق دخلت أيضًا قسم الإيواء، لافتًا إلى تلقيهما الخدمات الطبية والاحترازية اللازمة من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

واستقبل مستشفى الهواري العام ببنغازي حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مساء أمس الخميس، تعود إحداهما لرجل من بنغازي دخل قسم الإيواء بالمستشفى، والأخرى لرجل من طبرق دخل قسم العناية الفائقة.