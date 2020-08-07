وصول أجهزة «PCR» ومشغلاتها من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 09:30 مساء
وصول أجهزة «PCR» ومشغلاتها من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي, 7 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

وصلت اليوم الجمعة، شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المسّتجد»، قادمة من تركيا، على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl».

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تشمل الشحنة القادمة عبر مطار إسطنبول الدولي، 40,000 kit من من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد، وثلاثة أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

«صحة الوفاق» تعلن وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا

وذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أنه سيجري تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهبط إلى مستوى متدن تاريخي
اقتصاد
ليبيا تتخطى حاجز الـ400 إصابة بفيروس «كورونا» وحصيلة الوفيات تتجاوز 100
ليبيا
معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
ليبيا
«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام.. وحظر كامل السبت والجمعة من كل أسبوع
ليبيا
«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
البقاء أم الرحيل؟.. أوباميانج يحسم مستقبله مع أرسنال
رياضة عالمية
عقوبات أميركية على الليبيين فيصل الوادي ومصباح محمد ونور الدين ميلود
ليبيا
ماكرون: هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته
عربى
شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة «كوفيد-19» بمركب من الطحالب البحرية