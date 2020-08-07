وصول أجهزة «PCR» ومشغلاتها من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي

وصول أجهزة «PCR» ومشغلاتها من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي, 7 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

وصلت اليوم الجمعة، شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المسّتجد»، قادمة من تركيا، على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl».

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تشمل الشحنة القادمة عبر مطار إسطنبول الدولي، 40,000 kit من من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد، وثلاثة أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

«صحة الوفاق» تعلن وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا

وذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أنه سيجري تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة.