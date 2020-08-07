صنع الله يبحث مع سفير مالطا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 09:02 مساء
اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا والوفد المرافق له إمكانية إمكانية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين العام 2013 ، والتي تنص على التعاون النفطي ، إضافة إلى مناقشة تطوير مصحة النفط طرابلس في عدة مجالات، كتحديث لمعامل التحاليل، وغرف العمليات، وتدريب الكوادر الطبية بالمصحة والرفع من كفاءتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له، الأربعاء الماضي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، حيث بحثا الطرفان أوجه وسبل التعاون في مجال النفط والغاز ومد جسور التواصل بما يخدم مصلحة البلدين، حسب بيان لمؤسسة النفط منشور، الجمعة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا صنع الله يعقد سلسة اجتماعات في لندن مع شركات «بتروفاك» و«شلمبرجير» و«إيني»

وعبر صنع الله، خلال الاجتماع، عن شكره لجانب المالطي على رغبته في بحث التعاون في مجال النفط والغاز، وأمله في العمل والتنسيق مع «المؤسسة الوطنية للنفط بكل السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة التهريب التي انهكت الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه يمكن «لمالطا كدولة جارة وصديقة لليبيا ان تلعب دورًا بارزًا وتساهم في عودة استقرارها».

وأشار صنع الله إلى أن هناك عديد الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، كالمقاولات والخدمات اللوجستية والاتصالات، وغيرها من الجوانب الاخرى التي يحتاجها قطاع النفط الليبي، مؤكدًا أن ذلك لن يتم تفعيله «إلا بعودة الاستقرار الى ليبيا ....».

بدوره، أشاد سفير مالطا «بعمق العلاقة التاريخية بين الدولتين، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مالطا، وان العلاقة الاقتصادية بينهما قائمة منذ عشرون عامًا»، وأشار إلى أن غرض زيارته الرئيس هو مناقشة التعاون في المجال النفطي مع المؤسسة الوطنية للنفط

وحضر عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم شنقير، ومدير إدارة الاستكشاف، بشير قريعة، ومدير مكتب التعاون الدولي،  صلاح بن علي، ومدير عام مصحة النفط طرابلس، أمينة معكاف.

اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)
اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهبط إلى مستوى متدن تاريخي
اقتصاد
ليبيا تتخطى حاجز الـ400 إصابة بفيروس «كورونا» وحصيلة الوفيات تتجاوز 100
ليبيا
معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
ليبيا
«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام.. وحظر كامل السبت والجمعة من كل أسبوع
ليبيا
«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
البقاء أم الرحيل؟.. أوباميانج يحسم مستقبله مع أرسنال
رياضة عالمية
عقوبات أميركية على الليبيين فيصل الوادي ومصباح محمد ونور الدين ميلود
ليبيا
ماكرون: هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته
عربى
شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة «كوفيد-19» بمركب من الطحالب البحرية