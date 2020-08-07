صنع الله يبحث مع سفير مالطا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون النفطي

اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا والوفد المرافق له إمكانية إمكانية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين العام 2013 ، والتي تنص على التعاون النفطي ، إضافة إلى مناقشة تطوير مصحة النفط طرابلس في عدة مجالات، كتحديث لمعامل التحاليل، وغرف العمليات، وتدريب الكوادر الطبية بالمصحة والرفع من كفاءتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له، الأربعاء الماضي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، حيث بحثا الطرفان أوجه وسبل التعاون في مجال النفط والغاز ومد جسور التواصل بما يخدم مصلحة البلدين، حسب بيان لمؤسسة النفط منشور، الجمعة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعبر صنع الله، خلال الاجتماع، عن شكره لجانب المالطي على رغبته في بحث التعاون في مجال النفط والغاز، وأمله في العمل والتنسيق مع «المؤسسة الوطنية للنفط بكل السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة التهريب التي انهكت الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه يمكن «لمالطا كدولة جارة وصديقة لليبيا ان تلعب دورًا بارزًا وتساهم في عودة استقرارها».

وأشار صنع الله إلى أن هناك عديد الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، كالمقاولات والخدمات اللوجستية والاتصالات، وغيرها من الجوانب الاخرى التي يحتاجها قطاع النفط الليبي، مؤكدًا أن ذلك لن يتم تفعيله «إلا بعودة الاستقرار الى ليبيا ....».

بدوره، أشاد سفير مالطا «بعمق العلاقة التاريخية بين الدولتين، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مالطا، وان العلاقة الاقتصادية بينهما قائمة منذ عشرون عامًا»، وأشار إلى أن غرض زيارته الرئيس هو مناقشة التعاون في المجال النفطي مع المؤسسة الوطنية للنفط

وحضر عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم شنقير، ومدير إدارة الاستكشاف، بشير قريعة، ومدير مكتب التعاون الدولي، صلاح بن علي، ومدير عام مصحة النفط طرابلس، أمينة معكاف.

اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

اجتماع صنع الله مع السفير المالطي والوفد المرافق له في طرابلس، 5 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)