لجنة الأزمة بمصراتة تحدد مواعيد سحب عينات المشبه بإصابتهم بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 08:45 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الجمعة، مواعيد سحب عينات المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا المستجد» بالمقر الجديد بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة يباشر أخذ العينات من المشتبه في إصابتهم بڤيروس «كورونا المستجد» بالمقر الجديد بكلية طب وجراحة الفم والأسنان يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الثامنة مساءً.

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وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الخميس، تجهزيها مركزًا لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» في مدينة مصراتة بسعة سريرية تبلغ 102 سرير، داخل المساحة المخصصة لمبنى المعهد القومي لعلاج الأورام.

وفجر الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل مدينة مصراتة وذلك ضمن 404 إصابة جديدة سجلتها ليبيا، كأعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهر الوباء في البلاد مارس الماضي.

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