إردوغان: سنستمر في تطبيق اتفاقاتنا مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 02:14 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستستمر في تطبيق اتفاقاتها مع ليبيا، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.

وأضاف أن أنقرة ليست في حاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية، مضيفا أن اليونان ليس لها حدود مع ليبيا أو مصر، ولا يحق لها توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع القاهرة، حسب تصريح اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

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وأمس الخميس، وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني تيكوس دندياس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بين البلدين.

وأعلن إردوغان أنه أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باستمرار بلاده في عملية التنقيب لعدم وفاء اليونان بعهودها وتوقيعها تلك الاتفاقية.

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