«بلدي سبها»: أسطوانة الغاز بـ20 دينارا.. وإجراءات رادعة لمخالفي التسعيرة

سيارات نقل محملة بأسطوانات الغاز المخصصة لبلدية سبها، 23 يوليو 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المجلس البلدي سبها سعر أسطوانة غاز الطهي وهو 20 دينارا، موضحا أنه سيتخذ إجراءات رادعة بحق الجمعيات الاستهلاكية التي تخالف التسعيرة.

وأوضح المجلس أن تكلفة الأسطوانة تتوزع بواقع «سبعة دينارات لسعر الواحدة الواصلة إلى المستودع، ودينارين رسوم حجز، وثلاثة دنانير رسوم إيجار مخزون أسطوانات وقيمة الشحن، وثلاثة أخرى رسوم اليد العاملة وبدل فاقد نتيجة التسريب، وخمسة دنانير رسوما للجمعيات»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى بدء المجلس في عملية تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز منذ الأربعاء الماضي، موضحا أن الكميات الواصلة إلى مستودع سبها النفطي تقدر بنحو ستة آلاف أسطوانة أسبوعيا.

ولفت إلى أن آلية التوزيع ستظل عبر الجمعيات الاستهلاكية، على أن ينشر المجلس باستمرار جدول التوزيع على كل جمعية عبر صفحته الرسمية.