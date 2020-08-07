صحة «الوفاق» تنفي وفاة أحد الكوادر الطبية في مركز عزل بطرابلس

شعار وزارة الصحة في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق وفاة أحد الكوادر الطبية العاملة بمركز عزل صحي مخصص للمصابين بفيروس «كورونا المستجد» في طرابلس.

وأكدت الإدارة، في بيان اليوم الجمعة، أن الأطقم الطبية بخير وتؤدي واجبها بشكل طبيعي ومستقر، وفقا لخطط الاستجابة المعدة من الوزارة.

وأمس الخميس، أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية غريان، وفاة أول طبيب في ليبيا جراء إصابته بـ«كورونا».

وقالت اللجنة إن الطبيب يدعى عيسى رمضان الأبيض، وتوفي خلال تلقيه العلاج بمركز العزل معيتيقة في طرابلس.