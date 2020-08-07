واشنطن تجدد دعوتها إلى تسوية سياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 12:08 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي، 5 أغسطس 2020، (ا ف ب)

جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، وذلك على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، أمس الخميس.

وناقش الطرفان أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية، حسب بيان الخارجية الأميركية، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وسبق أن دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها بشفافية كاملة، و«تنفيذ حل منزوع السلاح لسرت والجفرة»، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بموجب المحادثات العسكرية «5+5» التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت سي أوبراين، في بيان الثلاثاء الماضي، إنه «لا منتصر في الصراع الليبي»، مؤكدا انزعاج بلاده من النزاع المتصاعد في ليبيا، «ومعارضتها بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهدين العسكريين الخاصين من قبل جميع الأطراف».

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