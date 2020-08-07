بوريل يبحث مع أوغلو الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 12:40 مساء
لقاء بوريل وأوغلو في أنقرة، 7 يوليو 2020، (الإنترنت)

بحث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الأزمتين الليبية والسورية، وأيضا عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووصف بوريل اللقاء الذي جرى في مالطا أمس الخميس، بـ«الإيجابي»، مشيرا إلى أن مضمونه سيناقش خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 27 الشهر الجاري في برلين، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأكد أن إقامة علاقات طيبة وجيدة بين بروكسل وأنقرة أمر يصب في مصلحة جميع الأطراف، متابعا: «علينا التعامل مع الخلافات عبر الحوار وتجنب الأعمال الأحادية الجانب».

يذكر أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية كانوا قد لوحوا خلال اجتماعهم في 13 يوليو الماضي بإجراءات إضافية ضد تركيا، في حال لم تتوقف عن عمليات تنقيب يرونها غير قانونية في شرق المتوسط، مبدين في الوقت نفسه انفتاحا على الحوار.

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