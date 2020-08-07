«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام.. وحظر كامل السبت والجمعة من كل أسبوع

شعار حكومة الوفاق. (الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تمديد حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا لمدة عشرة أيام اعتبارًا من الجمعة 7 أغسطس 2020.

ونص القرار الذي حمل الرقم «523» لسنة 2020 والمنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك» على أن «يكون الحظر كاملًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم خلالهما الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصًا المصائف والحدائق.

ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر، إضافة إلى «الاستثناءات الواردة بأحكام القرار رقم «215» لسنة 2020، ويستمر العمل بأحكام هذا القرار حال انتهاء المدة إلى حين صدور قرار بتمديده أو تعديله أو إلغاءه».

وحض القرار مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة على تطبيق الحظر في جميع أنحاء البلاد مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين وفقًا «لأحكام القرار رقم 522 لسنة 2020 والقرارات الأخرى ذات العلاقة». ونصت المادة الرابعة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه من قبل الجهات المختصة.