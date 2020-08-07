بني وليد تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 32

منظر عام لبني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، محمد صالح، تسجيل المدينة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فيها إلى 32 حالة، مؤكدًا عمل اللجنة بكل طاقتها للحفاظ على صحة المواطنين.



وذكر صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مركز بحوث التقنيات الحيوية بحكومة الوفاق تعهد بتوفير جهاز «PCR» مع جميع المشغلات بعد تدريب عدد من العناصر الطبية الأسبوع القادم بالمركز.

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وأشار إلى الاتفاق بين الخدمات الصحية بني وليد، ومركز البحوث بني وليد على رفع كفاءة فرق التقصي والاستجابة السريعة في المدينة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، ومساندة الفرق بما تحتاجه من ملابس وقائية ومشغلات.



واوضح صالح أن المرحلة القادمة «صعبة وحرجة»، في وقت يبدو فيه مواطني المدينة «غير مبالين بالفيروس سريع الانتشار؛ ما يؤدى الى ارتفاع حالات الإصابة»، حسب تعبيره.



وأمس الأربعاء سجلت بني وليد أربع إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وفق تصريح محمد صالح لـ«بوابة الوسط».