مستشفى الهواري ببنغازي يستقبل إصابتين بـ«كورونا»

مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، مساء الخميس، استقبال المستشفى حالتين إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وتعود الحالتان لرجل من بنغازي دخل قسم الإيواء بالمستشفى، ورجل من طبرق دخل قسم العناية الفائقة، حسب تصريح العريبي المنشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك».

وأشار العريبي إلى تلقي الحالتين الخدمات الطبية والاحترازية اللازمة من قبل الطاقم الطبي بمستشفى الهواري ببنغازي.

وأمس الأربعاء، استقبل قسم الإيواء بمستشفى الهواري العام بنغازي كبير فنيي الأشعة ببنغازي ومدير إدارة الفنيين والتمريض في المركز الوطني للأورام بنغازي، فتحية سباق، إثر إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».