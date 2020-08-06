شكري يستعرض مع بومبيو جهود دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 08:37 مساء
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (يمين) ونظيره المصري، سامح شكري. (الإنترنت)

استعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، موقف مصر تجاه القضيه الليبية، و«الجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السياسية من خلال إعلان القاهرة المندرج ضمن إطار مخرجات مسار برلين».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع شكري وبومبيو، وتشاورا خلاله حول عدة موضوعات استراتيجية «تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة»، حسب تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، نقلتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

اقرأ أيضا شكري يستعرض مع غوتيريس موقف مصر الداعم الحل السياسي في ليبيا

وقال حافظ إن الوزيرين تناقشا حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة، حيث «عرض الوزير شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات مسار برلين».

 كما استعرض الوزير المصري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة، كذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة لرام الله.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة الماضية، إن الوزير سامح شكري استعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الوضع في ليبيا، وموقف مصر «الواضح والداعم الحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي».

وأكد شكري «حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور (إعلان القاهرة) أخيراً من إمكانية التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تمد جسمك بفيتامين B12