عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى بلدية زليتن الليلة

غرفة تابعة لإحدى محطات الضخ على أحد خطوط النهر الصناعي. (الإنترنت)

أعلنت بلدية زليتن، أن عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى المدينة ستكون ليل اليوم الخميس، أو خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة بعد انقطاعها عن المدينة خلال اليومين الماضيين.

وقال عضو المكتب الإعلامي ببلدية زليتن، صالح نجم لـ«بوابة الوسط» إن مياه النهر الصناعي بدأت في التدفق بالمسار الشرقي بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة، وذلك بعد تنفيذ جميع العمليات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاج للتجهيز لتغذية مدن ومناطق المسار الشرقي.

ودعا نجم كافة المواطنين وأصحاب المزارع ببلدية زليتن إلى ضرورة خفض وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان من صرف المياه حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن والمناطق.

وأدى انقطاع الكهرباء على حقول الآبار ومحطات الضخ خلال اليومين الماضيين إلى إيقاف عمليات التشغيل والإمداد المائي.