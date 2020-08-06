باشاغا يبحث مع وزير الخارجية المالطي ملف الهجرة والتعاون الأمني

باشاغا وسيالة خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية المالطي في طرابلس. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية المالطي افرست بارتولو، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني بين ليبيا ومالطا.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في طرابلس «تطرق إلى مناقشة عدة مواضيع تهم الجانبين خاصةً التعاون في المجال الأمني فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدريب العناصر الأمنية الليبية في مجال تفكيك ونزع الألغام».

وأضافت أن وزير الخارجية المالطي، افرست بارتولو أعرب عن رغبة بلاده في مد جسور التعاون بين ليبيا ومالطا في عدة مجالات التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين, مؤكدا أن زيارته إلى طرابلس «أتت بناء على رغبة مالطية في التعاون مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً, وإقامة شراكة مع حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي الدكتور أحمد كركوب، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية.