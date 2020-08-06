شركة البريقة تخصص نقطة لبيع الوقود مباشرة في طرابلس

شاحنة وقود في ساحة كلية البنات بطرابلس، 6 أغسطس 2020، (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تقوم ببيع الوقود «ديزل» مباشرة للمواطنين في ساحة كلية البنات بالعاصمة طرابلس.

وقالت إنها ستختار بعض النقاط الأخرى للبيع مباشرة في العاصمة خلال الفترة المقبلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تأمين وحدات الأمن والقوة المشتركة عملية البيع، موضحا أن هذا الإجراء جاء للتسهيل على المواطنين، خصوصا في ظل انقطاع التيار الكهربائي، والحاجة إلى «الديزل» لتشغيل المولدات.

وطمأنت الشركة الجميع بأن مادة «الديزل» متوافرة في مستودعاتها، وعمليات التزويد لم تتوقف، كما أنها مستمرة في تزويد شركات التوزيع بالوقود بنوعيه.