اختبار خزانات الغاز المسال بمستودع طرابلس النفطي بعد صيانتها

أحد خزانات الغاز المسال في مستودع طرابلس النفطي، 5 أغسطس 2020، (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تجربة خزانات الغاز المسال في مستودع طرابلس النفطي بطريق المطار، والتأكد من نجاح عمليات الصيانة التي أجريت لها خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء من نحو 60% من أعمال صيانة الأماكن الممكن تشغيلها وإدخالها الخدمة في المستودع، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ولفت البيان إلى أن العمل جارٍ على ربط وصيانة خطوط الإمداد لدورات الغاز، التي من المحتمل تشغيلها في القريب العاجل، ما لم تطرأ مستجدات عليها بعد التجارب النهائية من فريق الصيانة المكلف بقرار رئيس لجنة الإدارة بالشركة، ورفع التقرير بجاهزيتها للعمل، وأن الخزانات وخطوط الإمداد جاهزة للعمل بعد صيانتها، ولحام خطوط الإمداد.

وكشفت الشركة عن الصعوبات التي تواجه فرق الصيانة، موضحة أنها اضطرت إلى تصنيع قطع غيار في مكان العمل بمجهودات ذاتية؛ لكسب الوقت وعودة التشغيل.