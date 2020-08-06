مصراتة الأعلى في الإصابات.. تعرف على النشرة الوبائية لفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 02:09 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، بعدما سجل الأربعاء 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، إذ كانت مصراتة أكثر البلديات تسجيلات لحالات الإصابة بـ102 حالة كلهم مخالطين لحالات سابقة.

فيما توزعت الحالات على البلديات كالتالي:

طرابلس:
55 حالة جديدة

9 حالات مخالطة

المجموع الكلي: 64 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية

النواحي الأربع:
2 حالات مخالطة.

المجموع الكلي: 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس

يفرن:
حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

الخمس:
5 حالات جديدة فحصت داخل مختبر مركز التقنيات الحيوية

صبراتة:
8 حالات جديدة، فحصت داخل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

الزاوية:
6 حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية.

الزاوية الجنوبية :
19 حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية

صرمان:
حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية

مصراتة:
102 حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة

بني وليد:
4 حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة

زليتن:
4 حالات مخالطة

6 حالات جديدة

المجموع الكلي: 10 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن

سبها :
عدد 1 حالة مخالطة

عدد 3 حالات جديدة

المجموع الكلي: 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

الشاطئ:
عدد 4 حالات مخالطة

عدد 8 حالات جديدة

المجموع الكلي : 12 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

الكفرة:
حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الكفرة

طبرق:
عدد 1 حالة مخالطة

 عدد 10 حالات جديدة

المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طبرق

كما تم تسجيل حالة بين العائدين من السفر، يتم تحديد مصدرها من قبل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

في سياق متصل سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 7 حالات شفاء، منها 3 حالات في سبها، و4 حالات في مصراتة.

وسجل المركز أيضا 3 حالات وفاة، في مصراتة وطبرق وتكركيبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟