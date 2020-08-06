مصراتة الأعلى في الإصابات.. تعرف على النشرة الوبائية لفيروس كورونا في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، بعدما سجل الأربعاء 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، إذ كانت مصراتة أكثر البلديات تسجيلات لحالات الإصابة بـ102 حالة كلهم مخالطين لحالات سابقة.

فيما توزعت الحالات على البلديات كالتالي:

طرابلس:

55 حالة جديدة

9 حالات مخالطة

المجموع الكلي: 64 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية

النواحي الأربع:

2 حالات مخالطة.

المجموع الكلي: 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس

يفرن:

حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

الخمس:

5 حالات جديدة فحصت داخل مختبر مركز التقنيات الحيوية

صبراتة:

8 حالات جديدة، فحصت داخل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

الزاوية:

6 حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية.

الزاوية الجنوبية :

19 حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية

صرمان:

حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية

مصراتة:

102 حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة

بني وليد:

4 حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة

زليتن:

4 حالات مخالطة

6 حالات جديدة

المجموع الكلي: 10 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن

سبها :

عدد 1 حالة مخالطة

عدد 3 حالات جديدة

المجموع الكلي: 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

الشاطئ:

عدد 4 حالات مخالطة

عدد 8 حالات جديدة

المجموع الكلي : 12 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

الكفرة:

حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الكفرة

طبرق:

عدد 1 حالة مخالطة

عدد 10 حالات جديدة

المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طبرق

كما تم تسجيل حالة بين العائدين من السفر، يتم تحديد مصدرها من قبل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

في سياق متصل سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 7 حالات شفاء، منها 3 حالات في سبها، و4 حالات في مصراتة.

وسجل المركز أيضا 3 حالات وفاة، في مصراتة وطبرق وتكركيبة.