مكافحة الأمراض: تسجيل 251 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليكون أعلي حصيلة يومية تسجلها ليبيا منذ بداية الجائحة، كما سجل 7 حالات شفاء، و3 حالات وفاة.

وتابع المركز في بيان اليوم، أنه استلم الأربعاء 1618 عينة موزعة، على 376 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و632 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و78 بمختبر المركز المرجعي زليتن، وعينة واحدة في مختبر فرع المركز الكفرة، و62 بمختبر فرع المركز سبها، و12 بمختبر فرع المركز طبرق، و188 بمختبر فرع المركز الزاوية، و269 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

ولفت إلى أن 1367 عينة ظهرت سالبة، بينما تأكد إصابة 251 حالة، منها 102 جديدة، و149 حالة لمخالطين.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 4.475 حالة بينها 3.736 حالة نشطة، وتعافى 640 حالة، فيما سجلت ليبيا حتى الآن 99 حالة وفاة بالفيروس.