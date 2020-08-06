مدير أمن طبرق لـ«الوسط»: ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في المدينة وتعاون المواطنين مطلوب

مديرية أمن طبرق. (الإنترنت)

قال مدير أمن طبرق عبد المولى الأمير، الأربعاء، إن اللجنة الاستشارية الطبية بالمدينة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الموجبة المصابة بوباء كورونا، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمسؤولين في الجيش تعهدوا بتوفير الإمكانيات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف الأمير، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة الرئيسية بمدينة طبرق عقدت اجتماعا موسعا الثلاثاء ضم مسؤولين من بلديات امساعد وطبرق وبئر الأشهب، موضحا أنه تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء المرض ومنعه من الخروج من السيطرة تشمل إغلاق المقاهي وصالات الأفراح ومنع المآتم وفرض حظر تجوال من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وأوضح مدير أمن طبرق أن الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة آمر المنطقة العسكرية أكدت تشديد الإجراءات فيما يخص فرض حظر التجول، وإجراء حملة تعقيم ورش لشوارع المدينة والمباني.

ودعا الأمير المواطنين للتعاون عبر التزامهم بعدم الخروج من البيوت، وعدم فتح المحلات عدا محلات المواد الغذائية والصيدليات التي تم استثناؤها.