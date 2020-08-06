مدير أمن طبرق لـ«الوسط»: ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في المدينة وتعاون المواطنين مطلوب

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 06 أغسطس 2020, 12:55 صباحا
مديرية أمن طبرق. (الإنترنت)

قال مدير أمن طبرق عبد المولى الأمير، الأربعاء، إن اللجنة الاستشارية الطبية بالمدينة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الموجبة المصابة بوباء كورونا، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمسؤولين في الجيش تعهدوا بتوفير الإمكانيات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف الأمير، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة الرئيسية بمدينة طبرق عقدت اجتماعا موسعا الثلاثاء ضم مسؤولين من بلديات امساعد وطبرق وبئر الأشهب، موضحا أنه تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء المرض ومنعه من الخروج من السيطرة تشمل إغلاق المقاهي وصالات الأفراح ومنع المآتم وفرض حظر تجوال من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وأوضح مدير أمن طبرق أن الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة آمر المنطقة العسكرية أكدت تشديد الإجراءات فيما يخص فرض حظر التجول، وإجراء حملة تعقيم ورش لشوارع المدينة والمباني.

ودعا الأمير المواطنين للتعاون عبر التزامهم بعدم الخروج من البيوت، وعدم فتح المحلات عدا محلات المواد الغذائية والصيدليات التي تم استثناؤها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟