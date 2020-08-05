«تعليم الوفاق» تعلن الأسبوع المقبل مواعيد الامتحانات وبداية العام الدراسي القادم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 11:55 مساء
عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المفوض بوزارة التعليم، محمد عماري زايد. (الإنترنت)

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق،محمد عماري زايد، إن وزارة التعليم ستعلن الأسبوع القادم عن خطتها المعدلة للعودة المدرسية، وكذلك مواعيد الامتحانات وبداية العام الدراسي القادم.

وأوضح زايد، في تصريح خاص لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة، أن الامتحانات النهائية للشهادتين الأعدادية والثانوية لطلبة المدارس الليبية بالخارج مستمرة في موعدها المقرر لها سابقاَ دون تغيير.

وأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في نقل وإيصال أوراق الأسئلة لطلبة الشهادتين بالخارج إلى 34 دولة بمختلف قارات العالم في ظل ظروفِ غايةِ في الصعوبة والتحديات بسبب ما تمر به كل الدول من إجراءات احترازية مشددة في تقييد السفر وحركة المطارات.

وأوضح أن امتحانات طلبة مختلف الكليات الجامعية مستمرة أيضاَ وفق الجداول والمواعيد المعتمدة من الوزارة واللجنة العلمية الاستشارية، مشددا على أن وزارة التعليم على تواصل مستمر مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ومع اللجنة العلمية الاستشارية، وملتزمة بكل ما يصدر عنهما من تعليمات وتوجيهات وفق الاختصاص الموكل إليها بهذا الشأن.

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