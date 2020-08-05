تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 11:02 مساء
جامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار، إن مجلس الجامعة أصدر قرارا بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 بجميع الكليات والأقسام العلمية بالجامعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكر الشقار لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن قرار تأجيل الامتحانات جاء لمصلحة الطلبة وحفاظا على صحتهم، لأن الوضع الوبائي في بني وليد ما زال دقيقا والحجر الصحي لم ينته بعد، وأعداد الإصابات في تزايد يوميا بحسب المركز الوطني للأمراض.

كانت جامعة بني وليد أعلنت في 26 من يوليو الماضي أن الامتحانات ستنطلق بكليات الجامعة  في 3 من أغسطس الجاري بكليتي «الاقتصاد والعلوم السياسية» و«الهندسة»، وفق ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بالجامعة فرج الشقار.

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