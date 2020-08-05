«صحة الوفاق» تعلن وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 09:49 مساء
شحنة مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، وصول شحنة من «مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد» قادمة من تركيا على متن طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر حطت قبل قليل بمطار معيتيقة، بعد أن نفّذت رحلة استثنائية لجلب الشحنة بتعليمات من الوكيل العام للوزارة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشحنة تحتوي على 10 آلاف قطعة من المشغلات، سيجري تسليمها إلى مركز بحوث التقنيات الحيوية ليقوم بدوره بتوزيعها على مختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي، منوهة إلى أن شحنة ثانية ستصل غد الخميس تتضمن 110 آلاف قطعة من المشغلات.

وأضاف مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود، أن هناك شحنة ثالثة ستصل إلى ليبيا يوم الجمعة، تتضمن 90 ألف قطعة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

«مكافحة الأمراض»: نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، نفاد مشغلات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز.

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