«الكهرباء» تبحث صيانة الوحدات البخارية والغازية لمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 08:55 مساء
اجتماع مجلس إدارة شركة الكهرباء, الأربعاء, 5 أغسطس 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، خلال اجتماع موسع عقده، صباح اليوم الأربعاء، إجراء أعمال صيانة للوحدات البخارية والغازية لمحطة كهرباء الخمس والموقف التنفيذي لاستكمال أعمال مشروع محطة الخمس الاستعجالي وكيفية التغطية المالية لتلك الأعمال والمتابعة المستمرة لها، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن الاجتماع الذي عقد بمقرها في طرابلس، جاء استكمالاً لاجتماع أمس بشأن وضع تصور سريع لإجراء أعمال صيانة وعمرات جسيمة لبعض وحدات التوليد المستهدفة.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة ومستشاروه، ومديرو العقود والإنتاج، ومساعد مدير إدارة محطة الخمس، ومديرا إدارة الوحدات الغازية والبخارية بمحطة الخمس، وعدد من المسؤولين المعنيين بالشركة.

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