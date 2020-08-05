«صحة الوفاق» ترسل قافلة طبيّة إلى «الخمس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 08:18 مساء
وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ترسل قافلة طبية إلى مدينة الخمس، 5 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ظهر اليوم الأربعاء، قافلة طبية إلى مدينة الخمس، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب بيان اليوم، تتضمن القافلة الطبية سيارة إسعاف عناية فائقة، ومئة أسطوانة أكسجين، وثلاثة عشر جهاز تنفس صناعي، وثلاثين سرير عناية فائقة، وسبعين سرير إيواء، وخمس عشرة مضخة حقن وريدية، وجهازي صدمة كهربائية، وخمسة عشر جهاز شفط سوائل.

وذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أنه سيجري تسليم هذه الإمدادات إلى مركزي علاج مصابي فيروس كورونا الواقعين بالمدينة، استجابة من الوزارة لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ترسل قافلة طبية إلى مدينة الخمس، 5 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)
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