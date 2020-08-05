إجراءات احترازية جديدة في بنغازي لمواجهة انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 08:04 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي. الأربعاء، 5 أغسطس 2020. (بلدية بنغازي)


أعلن المكتب التسييري لبلدية بنغازي، أن المجلس التسييري للبلدية اتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية حيال مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عقب اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، الذي خصص لمناقشة الإجراءات الاحترازية حيال مكافحة انتشار وباء كورونا، واستعراض كتاب مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم (6 / 1 / قيد 393) المؤرخ في 4 أغسطس الجاري بشأن إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية.

واتفق المجلس التسييري لبلدية بنغازي على جملة من الإجراءات الاحترازية حيال مُكافحة انتشار وباء كورونا على النحو التالي:
1) التأكيد على التقيد والالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الواردة في الكتاب المذكور سالفاً، ومتابعة تنفيذها من خلال الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا بالبلدية والجِهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الدورية عن مدى التقيد بتنفيذها.
2) العمل على توفير المواد التشغيلية للمعامل المستخدمة في التحاليل المتعلقة بالكشف على فيروس كورونا، وغيرها من الاحتياجات التي تَفرضها طبيعة العمل بِفرق الرصد والتقصي وفق الإمكانات المتاحة للبلدية.
3) تكثيف أعمال النظافة العامة وأعمال التطهير والتعقيم في الأحياء والساحات والميادين والطرقات والشوارع داخل البلدية.
4) مطالبة جميع الجهات العامة والخاصة الواقعة داخل النطاق الإداري للبلدية بضرورة قيامها بأعمال التطهير والتعقيم الدوري لمقراتها خاصة تلك التي يرتادُها أعداد كبيرة من الأشخاص.
5) دعوة كافة الوحدات الإدارية الواقعة داخل النطاق الإداري للبلدية بتسيير أعمالها بالحد الأدنى من الموظفين.
7) إلزام جميع الجهات المسؤولة على المرافق العامة والخاصة وتحديداً المصارف والأسواق والمحلات باتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد وارتداء الكمامات للعاملين فيها ولمرتاديها.
8) تكثيف أعمال التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
9) اتخاذ ما يلزم حيال منع إقامة المناسبات الاجتماعية المختلفة بما في ذلك المآتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحث مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجالس الاجتماعية المختلفة على توعية المواطنين بضرورة عدم إقامة هذه المناسبات التي يجتمع فيها أعداد كبيرة من المواطنين مما قد يساهم في انتشار هذا الوباء.
10) إيقاف جميع الإجراءات المُتعلقة بالأكشاك والمراجعات المتعلقة بها لحين إشعار آخر.
11) تشكيل فِرق عمل تحت الإشراف المُباشر للغُرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا بالبلدية تتكون من العاملين بإدارة الخدمات الصحية وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي ومكتب الإصحاح البيئي وفرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي وإدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية لمُراقبة مدى تقيد الجهات العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة بِما يَحد من انتشار هذا الوباء.

وأشارت بلدية بنغازي إلى أنها سبق أن اتخذت عددا من الإجراءات والأعمال مع بداية انتشار فيروس كورونا وتوفير عدد من الاحتياجات لمستشفى الهواري العام ومستشفى الكويفية للأمراض الصدرية تمثلت في توفير مولدات كهربائية وصيانة بعض المصاعد وتنفيذ أعمال صيانة طارئة للمِرفقين المَذكورين وتوفير بعض الأجهزة والأدوات والمُعدات، إضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم والأعمال التوعوية في حينه.

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