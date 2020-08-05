اللجنة الطبية الاستشارية بـ«الموقتة» تعلن نفاد مشغلات تحليل «كورونا»

مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، نفاد مواد التشغيل الخاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعية المستشفيات ومراكز العزل إلى التعامل مع الحالات المصابة بالتهاب الجهاز التنفسي على أنها مصابة بفيروس كورونا.

وطالبت رئيسة اللجنة الدكتور فتحية العريبي في خطاب وجهته إلى مديري المستشفيات واللجان الفرعية التابعة للجنة بعدم إيواء الحالات البسيطة على أن يتم الحجر منزليا مع اتباع الإرشادات، وفق ما نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما طالبت العريبي بـ«إيواء الحالات المتوسطة والحرجة فقط داخل مراكز الإيواء حسب الجداول المعدة من قبل وزارة الصحة دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الفيروسية».

«مكافحة الأمراض»: نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس نفاد مواد التشغيل الخاص بمعامل تحليل فيروس كورونا في كافة أنحاء ليبيا.