إعلان موعد الانتخابات البلدية في ككلة والشرقية وغات

عدد من الناخبين المشاركين في انتخابات بلدية سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، التابعة لحكومة الوفاق، أن يوم 15 أغسطس الحالي هو موعد الاقتراع في بلديات ككلة والشرقية، وغات.

وأشارت، اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن يوم السبت المقبل هو موعد إقفال سجل الناخبين، منوهة إلى نشر قوائم الناخبين بصفحات اللجان الفرعية ومقارها يوم الأحد المقبل.

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ولفتت اللجنة إلى أن 14 أغسطس هو يوم الصمت الانتخابي. وكان مقررًا أن يتم التصويت في كل من مصراتة وككلة والشرقية وتراغن والقطرون وغات، خلال الأسبوع الأول من عيد الأضحى، وذلك بعد أن أُغلق باب الترشح في 25 يونيو الماضي.

ولم تجرَ الانتخابات المقررة في عدد من البلديات في مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، وانتظار اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق بن تاهية، الذي أكد أن الإجراءات متواصلة منذ العام الماضي لإتمام الانتخابات في البلديات الست، التي بلغ عدد قوائم الفئة العامة فيها 151 قائمة، و134 مرشحًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، و125 مرشحة عن فئة النساء.