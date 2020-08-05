«مكافحة الأمراض» يرد على رسائل متداولة بشأن توقف المختبر المرجعي

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، التأكيد على نفاد المشغلات المعملية لإستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لإختبار (بي سي آر)، مشيرا إلى توقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز لمدة يومين عن إجراء التحاليل.

ونوه المركز، في بيان صحفي، إلى «استمراره في العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة بإستخدام جهاز (GeneXpert) بمشغلات محدودة وإستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد»، مشيرا إلى مراسلة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي من مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى وكيل عام وزارة الصحة ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا يوم الثلاثاء بشأن ضرورة توفير المشغلات بصورة عاجلة.

900 إختبار

وأوضح البيان أن «الرسالة تحوي فعلاً طلباً حقيقيأ بسبب نفاذها كليا من المركز وتوقف وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الإستشارية»، مشيرا أنه « بعد بعث الرسالة مباشرة تنبهت اللجنة وأوعزت لمركز بحوث التقنيات الحيوية ً بإرسال عدد 900 إختبار للمركز مشكوراً كآخر ماتبقى لديهم وهي تكفي لعمل يومين فقط»، وقال إنها «غير مناسبة تعمل بصورة يدوية تستنزف كثيراً من الجهد والوقت بالرغم من علمهم بأن أجهزة الإستخلاص بالمختبر أوتوماتيكية وغير صالحة لإستخدامها في التشخص المعملي الطبي بسبب وجود تحذير عليها يفيد بأنها مصممه لغرض إستخدامها في الأبحاث فقط».

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ونفي المركز التأخر في طلب المشغلات، مشيرا إلى أن «سليم العديد من المراسلات بإحتياجات المختبر منذ بداية الجائحة، ومدير المختبر المرجعي بالمركز على تواصل مستمر مع زملائه في مركزبحوث التقنيات الحيوية بإعتبار حالة الطوارئ بعد أن تم تفويضهم بالإشراف على المشغلات والأجهزة المعملية الخاصة بـ(كورونا) وسحب هذا الإختصاص من المركز»، مضيفا «لديهم علم بقرب نفاذ المخزون منذ 12/7/2020 حيث أبلغوا مدير المختبر بتوزيع 3500 مشغل من أصل 7000 مشغل موجوده لديه على بقية المختبرات بحيث تبقى 3500 إختبار لاتكفي لمدة عشرة أيام خاصة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي يعلمه الجميع».

نقص متكرر

ونبه البيان إلى أن «مختبرات الصحة العامة بالمركز تعاني من نقص متكرر في توفير المشغلات المناسبة حتى بعد مرور 6 أشهر على الجائحة ووفرتها في السوق العالمية»، معربا عن «الأسف لعدم تحسن القدرة التشخيصية المعملية بسبب عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة، التي لم تتجاوز 1500 إختبار كمتوسط على أحسن تقدير في اليوم علما بأن الشقيقة تونس على سبيل المثال لديها القدرة على إجراء 10000 إختبار في اليوم».

ويوم الثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»، ما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز. وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز، إلى مخاطبة اللجنة العلمية الاستشارية حتى يتم توفير مشغلات الكشف عن «كورونا» بشكل عاجل وبكميات كبيرة تتماشى مع الوضع الوبائي بالبلاد» .