ميناء بنغازي يستقبل 700 سيارة قادمة من ألمانيا

ميناء بنغازي البحري. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، دخول «جراند نابولي» إلى الميناء الرئيسي وسط البلاد قادمة من ميناء هامبورغ الألماني.

وأشار الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، في الصفحةا الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن السفينة تتبع الوكيل الملاحي «ميار ليبيا» وحمولتها 700 سيارة .

ووصلت السفينة الميناء وسط احتياطات صحية اتخذتها الإدارة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، إذ طالب مكتب الرقابة الصحية الدولية في ميناء بنغازي البحري بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي للعاملين في الميناء.

وفي رسالة إلى مديري ميناء بنغازي البحري والشركة الليبية للموانئ ومدير مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، نوه مدير المكتب طارق الشريف إلى إعلان منظمة الصحة العالمية دخول ليبيا المستوى الرابع من انتشار الفيروس «كورونا».