مكافحة الأمراض: 161 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 01:55 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء، 1047 عينة موزعة على 320 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و545 بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و26 بمختبر المركز المرجعي زليتن، و28 عينة بمختبر فرع المركز غريان، و128 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و43 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي.

وبحسب البيان أظهرت الاختبارات سلبية 929 عينة، فيما تم تسجيل 161 عينة موجبة، منها 71 حالة جديدة، و90 حالة لمخالطين.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 8 حالات شفاء، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة، بيما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

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