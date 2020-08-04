عقيلة صالح يطلع على تطورات الوضع الوبائي في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 05:12 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على تطورات الوضع الوبائي في المدينة واحتياجاتها للتصدي لجائحة «كورونا».

وقال مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتصال جاء عقب النداء الذي أطلقه رئيس المجلس التسييري حول خطورة تطورات الوضع الوبائي في طبرق خلال اليومين الماضيين.

وبتكليف من عقيلة، عُـقد اجتماع في بلدية طبرق صباح اليوم حضره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، والمسؤولون ببلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد، للاطلاع على تطورات الوضع الوبائي، ومن ثم رفع تقرير مفصل لرئيس مجلس النواب حول الوضع للإسراع في توفير الاحتياجات بشكل عاجل.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، أن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة لأن أغلب الحالات جديدة، ناهيك عن الحالة الصفرية التي لم يتم العثور عليها.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق، إلى 22 حالة، منها حالة وفاة، وتم عزل آخر ثماني حالات إلى قسم الحجر الصحي، حسب الجالي. 

اجتماع في بلدية طبرق لمناقشة وضع انتشار وباء كورونا، 4 أغسطس 2020 (مجلس النواب)
اجتماع في بلدية طبرق لمناقشة وضع انتشار وباء كورونا، 4 أغسطس 2020 (مجلس النواب)
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