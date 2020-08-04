بلدية زوارة الكبرى تؤكد منع التجمعات أو فتح صالات الأفراح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 03:42 مساء
مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت بلدية زوارة الكبرى، اليوم الثلاثاء، منع أية تجمعات للمواطنين، تجنبًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أنها لا توافق على منح الإذن للتجمعات لعدم توافر إمكانية تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وقالت البلدية في خطاب موجه إلى مدير مديرية أمن زوارة، ورئيس الحرس البلدي بالمدينة، إنها ترفض أيضًا فتح صالات الأفراح، وكذلك محلات مستلزمات المناسبات الاجتماعية التي تؤجر أدواتها.

وشددت على ضرورة أن يلتزم المواطنون بهذه التعليمات حفاظًا على صحة الجميع، داعية الجهات الأمنية والرقابية تنفيذ هذه الإجراءات.

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