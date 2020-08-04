ليبيا تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات وإصابات كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 01:51 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، 9 يوليو 2020. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

ليبيا تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات وإصابات كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل رقما قياسيات سواء في الوفيات بفيروس كورونا أو الإصابات.

وبحسب بيان المركز اليوم، فقد سجلت ليبيا الإثنين 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.

وأوضح المركز أنه استلم 1157 عينة، منها 263 في  المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و519 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و163 في مختبر مركز بنغازي الطبي، و3 عينات بمختبر المركز المرجعي زليتن، و48 عينة بمختبر فرع المركز الزاوية، و122 في مختبر فرع المركز سبها، و39 عينة في مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

ولفت البيان إلى أن نتائج العينات أظهرت سلبية 931 عينة، فيما أصيب 226 حالة بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.

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