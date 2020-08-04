اللجنة الطبية في طبرق: الوضع الوبائي في المدينة خرج عن السيطرة

مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، إن الوضع في المدينة خرج على السيطرة لأن أغلب الحالات جديدة، ناهيك عن الحالة الصفرية التي لم يتم العثور عليها.

وبحسب الجالي، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مركز طبرق الطبي الإثنين، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في طبرق، إلى 22 حالة، منها حالة وفاة، وتم عزل آخر ثماني حالات إلى قسم الحجر الصحي.

وأضاف الجالي أن قسم العزل أصبح ممتلئ لأن الناس أصبح لديها هوس بفيروس الكورونا، وعليهم التفريق بين الإنفلونزا والفيروس المستجد، «خصصنا مركز الصدرية للكشف عن حالات ضيق التنفس وغيرها».