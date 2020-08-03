غلق عيادات الأنف والحنجرة والعيون والأسنان في سرت ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»

أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت، غلق عيادات الأنف والحنجرة والعيون والأسنان، بدءًا من غدٍ الثلاثاء، ولمدة عشرة أيام، بجميع المصحات والعيادات العاملة في البلدية.

وأوضحت اللجنة في تعميم على المصحات والعيادات، أن هذا الإجراء يأتي ضمن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» وضواحيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في سرت، إصابة خمس حالات جديدة بالفيروس.

إعلان الحالات الجديدة المصابة بـ«كورونا» في سرت

وقالت بلدية سرت، إن تأكيد إصابة الحالات الخمس جاء بناء على التحاليل الواردة من مختبر بنغازي المرجعي، المحالة من فريق الرصد بسرت لعدد من المخالطين، منها لحالة مسعود خميس العماري (70 عامًا) الذي توفي السبت الماضي نتيجة إصابته بالفيروس.

فيما قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، فرض حظر التجوال داخل المدينة وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة 10 أيام.