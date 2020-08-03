9 توصيات من اللجنة الطبية الاستشارية بالحكومة الموقتة لمواجهة تزايد الإصابات بـ«كورونا»

الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (الإنترنت)

طالبت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، التابعة للحكومة الموقتة، بتفعيل 9 من التوصيات والسياسات لمواجهة تردي الوضع الوبائي في كافة أنحاء البلاد وازدياد حالات covid-19، بما في ذلك الحالات المتوسطة والحرجة والزيادة الملحوظة في عدد حالات الوفيات والتقليل من الإصابات.

وشملت التوصيات وفقًا لما نشرته اللجنة اليوم، قفل جميع أماكن التجمعات ذات الكثافة البشرية العالية، ومنها أماكن إقامة المآتم، وإجبار تجار تأجير الأدوات التي تستعمل في المآتم بعدم تأجيرها للتقليل من هذه العادة في الوقت الحالي.

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كما شملت قفل جميع المنازل والفيلات التي تستغل لإقامة الأفراج والمناسبات الأخرى، وغلق جميع صالات الرياضة والمقاهي التي تؤوي بداخلها الزبائن، والالتزام التام من قبل الحلاقين وصالات تزيين النساء بسياسات التباعد الجسدي ولبس الكمامة ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

كما شملت منع تناول أطعمة داخل المطاعم والاقتصار على البيع الفوري والإرسال فقط، وإجبار المصارف التجارية والأسواق الكبيرة (المولات) باتباع السياسات المعدة من قبل اللجنة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات ذات الاختصاص، مع إلزام المواطنين بلبس الكمامة في الأماكن المزدحمة أينما كانت، مع التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل.