المجلس التسييري لبلدية طبرق يعلن حاجته لكمامات في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 07:43 مساء
كمامات طبية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الإثنين، حاجته لكمامات في أسرع وقت، للمساهمة في الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مطالبًا أصحاب الصيدليات التي لديها كميات من هذه الكمامات الطبية بالتواصل معه.

وقال المجلس في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن على أصحاب الصيدليات التي تملك كمامات الاتصال به على رسائل الصفحة، وذلك بعد أن أكدت اللجنة الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات في الأماكن المزدحمة.

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وقبل ذلك، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الإثنين، اكتشاف 8 عينات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 10 عينات جرى فحصها الجمعة.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن العينات الإيجابية تعود إلى «4 مخالطين، و4 أخرى جديدة»، مشيرة إلى أن ضمن الحالات الموجبة حالة متوفاة سحبت لها العينة قبل الوفاة. ويبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في طبرق 22 حالة إصابة، حسب اللجنة.

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