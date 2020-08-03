عودة 230 مواطنا من تركيا عبر مطار مصراتة الدولي

فحوص طبية للعائدين من تركيا عبر مطار مصراتة، 3 أغسطس 2020 (فرانس برس)

استقبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، 230 مواطنًا ليبيًّا من العائدين من تركيا عبر مطار مصراتة الدولي.



وشاركت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، وفرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز في عملية الاستقبال. وقال عضو لجنة تحسين خدمات جهاز الإسعاف، يوسف امسيمير، إن طائرة الخطوط الليبية التي وصلت إلى مصراتة نقلت 230 مواطنًا ليبيًّا من بينهم جرحى ومرضى أورام وذوو احتياجات خاصة كانوا عالقين في تركيا جرّاء تداعيات تفشي فيروس «كورونا».



وأشار إلى خضوع المواطنين لفحوصات طبية داخل ليبيا وتركيا، التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية .