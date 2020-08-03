لجنة مكافحة «كورونا» في المنطقة الشرقية توصي بـ8 إجراءات مع زيادة الإصابات بالفيروس

أحد شوارع مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في المنطقة الشرقية أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بالوباء، خصوصًا مع الزيادة في عدد الإصابات والوفيات؛ مركزة على 8 من هذه الإجراءات.



وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الإثنين، أن التوصيات والسياسات التي وضعتها اللجنة في وقت سابقة يجب تفعيلها في الوقت الراهن، لتقليل عدد الإصابات، ومنها:



أولًا، قفل جميع أماكن التجمعات ذات الكثافة البشرية العالية، ومنها أماكن إقامة المآتم، وثانيًا، إجبار تجار تأجير الأدوات التي تستعمل في المآتم بعد تأجيرها للتقليل من هذه العادة في الوقت الراهن.



ثالثًا، قفل جميع المنازل والفيلل التي تستغل لإقامة الأفراح والمناسبات الأخرى، رابعًا، قفل جميع صالات الرياضة والمقاهي، خامسًا، الالتزام التام من قبل الحلاقين وصالات تزيين النساء بسياسات التباعد الجسدي وارتداء كمامة ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.



سادسًا، منع تناول أطعمة داخل المطاعم والاقتصار على البيع الفوري والإرسال فقط، سابعًا، إجبار المصارف التجارية والأسواق الكبيرة والمولات على اتباع السياسات المعدة من قبل اللجنة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات ذات الاختصاص.



ثامنًا، إلزام كافة المواطين بارتداء الكمامة في الماكن المزدحمة مع التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 5 من مدينة سرت.

وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جرى تسجيل 146 حالة إصابة جديدة في عموم ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.