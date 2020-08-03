إنشاء مركز لعلاج «كورونا» في صبراتة

مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» في مدينة صبراتة. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الإثنين إنشاء مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» في مدينة صبراتة بسعة سريرية تبلغ 32 سريرًا.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فقد بدأ تجهيز المركز الجديد بالإمدادات الطبية اللازمة لتشغيله، وتفعيل مختبر جديد لفحص عينات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية الـPCR داخل المدينة.

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وأشار مدير إدارة المشروعات محمد العزومي إلى أن العمل جاري على تعزيز قدرة المدينة لتوفير الأكسجين السائل، اللازم لعمل المرافق الصحية، في ظل صعوبات استطاعت وزارة الصحة التغلب عليها كشح المصادر العالمية وصعوبات الشحن والتوريد.

وفي أحدث إحصائية شاملة لإصابات «كورونا» في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بالوباء في عموم أنحاء ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس. وقال بيان صادر عن المركز إنه «تسلم عدد 907 عينات، ثبت منها 761 عينة سالبة، و146 عينة موجبة؛ منها 69 حالة جديدة، و77 حالة من المخالطين».

