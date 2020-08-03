لجنة الطوارئ الصحية بني وليد تعلن آخر حصيلة للإصابة بفيروس «كورونا» في المدينة

تنويه جديد من لجنة الطوارئ الصحية بني وليد (إدارة الخدمات الصحية بني وليد).

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، بالمدينة، مساء الأحد، بعد ظهور نتائجها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضحت اللجنة أنه «تم تسجيل حالتين مخالطتين يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2020، وحالتين جديدتين يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، بحسب ما نشرته إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وحصيلة الإصابات الجديدة تمثل نتيجة ما تم فحصه من «69 عينة جرى إرسالها الأربعاء الماضي إلى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

وحذرت اللجنة مجددًا من «المناسبات الاجتماعية والمجموعات الأسرية التي لازالت تتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات»، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط «التباعد الاجتماعي».