عميد بلدية امساعد: نتشاور مع الجهات الأمنية لإعادة حظر التجول بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 11:29 مساء
عميد بلدية امساعد صالح معوض (بوابة الوسط).

وضع عميد بلدية امساعد، صالح معوض، «اللوم بالدرجة الأولى على المواطنين في انتشار وباء كورونا في البلاد»، معللاً ذلك بـ«عدم التزامهم بالإجراءات المعلن عنها من جهات الاختصاص سواء وزارة الصحة أو اللجنة العليا لمكافحة كورونا».

وتحدث معوض في تصريح خاص إلى قناة «الوسط» عن «أهمية إدراك المرحلة التي تمر بها البلاد حاليًا في ظل انتشار الوباء بمختلف مناطق الدولة». وأشار عميد بلدية امساعد إلى أنه «تشاور مع الجهات الأمنية في المدينة بشأن إعادة حظر التجوال، نظرًا لأن البلديات الصغيرة رفعت الحظر قبيل عيد الفطر بشكل كامل».

منفذ امساعد
وأكد معوض تواصلهم مع الجهات الحكومية بخصوص اتخاذ إجراء متعلق بمنفذ امساعد، في ظل الجائحة، باعتباره من المنافذ الحيوية للدولة. وختم تصريحاته بالقول: «إلى الآن لم نسجل أي حالة سواء اشتباه أو إصابة في امساعد، ونحن كلجنة فرعية نحاول الحفاظ على هذا قدر المستطاع».

وأصدرت بلدية امساعد قرارًا، في وقت سابق، بإغلاق المقاهي والمطاعم المختلفة، مع الحد من التجمعات في المناسبات، ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس «كورونا المستجد».

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